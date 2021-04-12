Son dakika! KKTC'de "Karantina Takip Sistemi" uygulamaya girdi - Son Dakika

Son dakika! KKTC'de "Karantina Takip Sistemi" uygulamaya girdi

12.04.2021 16:39

Son dakika haber... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya girecek kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapılacağı "Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal" uygulamasının tanıtım etkinliği yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde karantinaya girecek kişilerin takibinin elektronik bileklikle yapılacağı "Karantina Takip Sistemi ve Güvende Kal" uygulamasının tanıtım etkinliği yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım etkinliğine KKTC Başbakanı Ersan Saner, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, dijital dönüşümden faydalanarak elektronik uygulamalarla denetim mekanizmanın güçlendirilmesi gerekliliğine ve "Güvende Kal" uygulamasıyla bunun başlatıldığına işaret etti.

Ülkede elektronik dönüşümün ilkini kamu-özel iş birliğinde gerçekleştirmenin ve göreve geldikleri ilk gün ortaya koydukları hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Saner, katkı yapan herkese teşekkür etti.

Saner, karantina uygulaması için aylık ortalama 50 milyon lira harcama yapıldığını kaydederek, "Kovid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bunu öğrenirken teknolojik imkanlardan da faydalanıp, devletin giderlerini azaltmak bizim en temel uygulamamız gereken faktörlerin başında geliyor." dedi.

"Güvende Kal" uygulamasının KKTC genelinde bugün uygulanmaya başladığını belirten Saner, hükümetin önceliğinin halkın sağlığı olduğunu ama ekonomiyi de düşündüklerini vurguladı.

Saner, "Güvende Kal" uygulamasına bin 700 kişi ile başlandığını, sayının yakında 4 binlere ulaşacağını, böylece ülkeyi daha çok insanının ziyaret etmesine imkan verileceğini söyledi.

Saner, "Biz insanımıza güveniyoruz. 'Güvende Kal' sistemini uygulayacaklarına inancımızdan dolayı da amacımız hiç kimseye ceza kesmek değildir. Dijital dönüşümden faydalanarak ülkede elektronik uygulamalarla kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğinin ilk uygulamasını 'Güvende Kal' uygulaması ile başlatıyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetmelerine rağmen ekonomide ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Saner, Kovid-19 ile mücadelede herkesin birbirine destek vermek zorunda olduğunu, maske, mesafe ve hijyen kuralarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Bugün 35 kişiye elektronik bileklik takılacak

Sağlık Bakanı Üstel, bir yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle zorluklar yaşandığını anımsatarak, mevcut karantina uygulamasının hem ülke ekonomisine hem de karantinaya giren insanlarda yarattığı olumsuz etkilere değindi.

Ev karantinasıyla insanların sağlığını riske atmadan, mevcut olumsuz etkilerin azaltılacağına işaret eden Üstel, bugün başlayan uygulamayı ilerideki günlerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üstel, ev karantinası için bazı kıstaslar getirildiğini, yaşlılara, çocuklu ailelere ve kronik hastalığı olanlara öncelik verileceğini hatırlatarak, bugün yaklaşık 35 kişiye elektronik bileklik takılacağı bilgisini verdi.

Denetim konusuna da değinen Üstel, kişilerin gerek bileklikle gerekse rastgele ev ziyaretleri ile denetleneceğini anlatarak, "Bu işin kontrolü sadece ilgili şirket ile Sağlık Bakanlığında olmayacak. Bu insanların kalacakları yerlerin bilgilerini polise ve ilgili belediyelere de bildireceğiz. Ayrıca ev karantinasına giren kişilerin komşularına da görev düşmektedir. İhlal tespit edilirse, kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak. Doğrudan merkezi karantinaya alınacak ve 5 asgari ücret ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.

Karantina ihlalleri polise bildirilecek

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Küçüközdemir de "Takip Sistemi ve Güvende Kal" ile ilgili tanıtım sunumu yaptı.

Küçüközdemir, yolcunun ülkeye gelmeden APPStore veya Google Play uygulamalarından "Güvende Kal" uygulamasını akıllı telefonuna indirmesi ve kayıt bilgilerini doldurması gerektiğini belirtti.

Karantina alanı dışına çıkılması, bilekliğe zarar verilmesi veya telefonunun internetini kapatılması durumunda Turkcell ekiplerinin ilgili kişiye ulaşacağını kaydeden Küçüközdemir, karantina ihlalinin tespit edilmesi durumunda ise konunun polise iletileceğini söyledi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karantina Takip Sistemi'nin ücretli bir uygulama olduğu, 350 lirası depozito olmak üzere toplamda 750 lira ücreti olduğu bildirildi.

Son dakika! KKTC'de Karantina Takip Sistemi uygulamaya girdi
Son dakika! KKTC'de Karantina Takip Sistemi uygulamaya girdi
Son dakika! KKTC'de Karantina Takip Sistemi uygulamaya girdi
Son dakika! KKTC'de Karantina Takip Sistemi uygulamaya girdi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Dışişleri Bakanlığı, Karantina, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! KKTC'de 'Karantina Takip Sistemi' uygulamaya girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Limanda yarı çıplak bekleyen genç ekipleri harekete geçti Limanda yarı çıplak bekleyen genç ekipleri harekete geçti Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir Ünlü ekonomist İslam Memiş tarih verdi: Altın 600 lirayı görebilir Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ilk 11! 'Vazgeçilmez' isim kesik yedi Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ilk 11! 'Vazgeçilmez' isim kesik yedi         
18:01
Kaçak yayıncılık yapan siteden maç izleyen Neymar yakayı ele verdi, dünyada alay konusu oldu Kaçak yayıncılık yapan siteden maç izleyen Neymar yakayı ele verdi, dünyada alay konusu oldu         
17:31
DEVA Partisi'nin iki kurucu ismi partiden istifa etti DEVA Partisi'nin iki kurucu ismi partiden istifa etti         
17:23
'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi 'Bildiri' soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi         
17:05
Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek         
16:48
Sedat Peker operasyonundan yeni detaylar! Gözaltına alınan zanlı, Peker'i Robin Hood olarak göstermeye çalışmış Sedat Peker operasyonundan yeni detaylar! Gözaltına alınan zanlı, Peker'i Robin Hood olarak göstermeye çalışmış         
16:17
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi         
16:10
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti         
13:28
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 18:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! KKTC'de "Karantina Takip Sistemi" uygulamaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei