KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs?ı böyle kutladı - Son Dakika

KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs?ı böyle kutladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs?ı böyle kutladı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Mehmetçikler kaldıkları odaların kapılarına çıkarak, komutanlarının talimatıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Yurt, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. O anlar, yurt yönetimi tarafından görüntülendi.


19 Mayıs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs?ı böyle kutladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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