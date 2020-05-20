KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs?ı böyle kutladı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Mehmetçikler kaldıkları odaların kapılarına çıkarak, komutanlarının talimatıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Yurt, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. O anlar, yurt yönetimi tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 12:53 Kaynak: DHA
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