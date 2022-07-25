KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor

25.07.2022 16:41
KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 40 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Aşırı sıcak nedeniyle caddeler tenhalaşırken dışarıda olanlar da gölgelik alanları tercih etti.

Bazılarının güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka tercih ettiği görüldü.

AA muhabirine konuşan Mustafa İpek, sıcak havalarda mümkün olduğu kadar gölgelik yerler ve ağaçların altında serinlediklerini söyledi. İpek, evde ise klima ile serinlediklerini ifade etti.

Murat Akın ise gölgelik alanları tercih ettiklerini anlattı.

KKTC, sıcak hava kütlesinin etkisinde

KKTC Meteoroloji Dairesi, ülkenin alçak basınç sistemiyle sıcak hava kütlesinin etkisinde olduğunu duyurdu.

Meteoroloji Dairesinin 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava açık, sıcaklık iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli eseceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı Piyango biletlerine teröristlerin fotoğrafı koyulan KKTC'de yer yerinden oynadı Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor Diyarbakır'daki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Parkı'nda çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement