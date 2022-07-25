AA muhabirine konuşan Mustafa İpek , sıcak havalarda mümkün olduğu kadar gölgelik yerler ve ağaçların altında serinlediklerini söyledi. İpek, evde ise klima ile serinlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC'de kavurucu sıcak etkili oluyor - Son Dakika

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