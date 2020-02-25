Kktc'de kayıp alman turist için polis ve sivil savunma seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kktc'de kayıp alman turist için polis ve sivil savunma seferber oldu - Son Dakika

Kktc'de kayıp alman turist için polis ve sivil savunma seferber oldu

6 saat önce

KKTC'de kayıp Alman turist için polis ve sivil savunma seferber olduKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss'ten (69) yaklaşık 1 aydın haber alınamıyor.

KKTC'de kayıp Alman turist için polis ve sivil savunma seferber oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss'ten (69) yaklaşık 1 aydın haber alınamıyor. KKTC'de seferberlik başlatan polis ve sivil savunma personelinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına rağmen Weiss'in izine rastlanılamadı.

Tatil için KKTC'ye gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss, Girne'nin batısında kalan Alsancak bölgesinde kaldığı otelden 27 Ocak günü akşam saat 20.00 sıralarında ayrıldı. Bir daha otele dönmediği anlaşılan Weisse Almanya'daki yakınları da telefonla irtibat kuramadı. Endişelenen ailesinin Almanya'nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği'ne haber vermesi üzerine harekete geçildi. KKTC polisi ve sivil savunma ekipleri Weiss'i bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm kuyular ve çukurlar didik didik arandı. Ancak bir aydır sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Bunun üzerine Weiss'in oğlu Lars Laufer, KKTC'ye geldi. Yetkililerden babasının akibeti hakkında bilgi alan Laufer, Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine yeniden KKTC'ye gelen Laufer, zaman zaman polis ve sivil savunma görevlileriyle birlikte arama çalışmalarına da katıldı. Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Laufer, Kıbrıs'ı güvenli bir yer olarak bildiklerini belirterek, "Babamızın kaybolduğuna inanamıyorum. Babamın intihar etmiş olabileceği söyleniyor. Buna inanmıyoruz. Babamın hayatından endişe ediyorum" dedi.

KKTC'li yetkililerden yardım istediklerini de ifade eden Laufer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceğini söyledi.

Kktc'de kayıp alman turist için polis ve sivil savunma seferber oldu

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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