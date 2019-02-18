Son Dakika Haberleri: KKTC'de Kayıp Kıbrıs Türkü'ne 55 Yıl Sonra Cenaze Töreni

KKTC'de Kayıp Kıbrıs Türkü'ne 55 Yıl Sonra Cenaze Töreni

56 dakika önce

Kıbrıs'ta 1964'te hayatını kaybeden ve mezarı Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmaları sonucu belirlenen Hamit Hilmi için cenaze töreni yapıldı.

KKTC'de Kayıp Kıbrıs Türkü'ne 55 Yıl Sonra Cenaze Töreni, System.String[]
Kıbrıs'ta 1964'te hayatını kaybeden ve mezarı Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmaları sonucu belirlenen Hamit Hilmi için cenaze töreni yapıldı.

Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen askeri törene, ailesi ve yakınları katıldı.

Lefkoşa'da 1964 yılında tedavi gördüğü hastanede 4 yaşında hayatını kaybeden ve mezarı kaybolduğu için kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarıyla bulunan Hamit Hilmi, törenle Tekke Bahçesi'ne defnedildi.

Törende, Hamit Hilmi'nin annesi Nezihe Özgüçlü'ye tabutun üzerine örtülen bayrak teslim edildi.

Hamit Hilmi'nin kardeşi Sevgi Alibaba, törende yaptığı konuşmada, 1963'te mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerken Rumların saldırıları nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Babasının ölen kardeşinin gömülü olduğu yeri daha önce tarif ettiğini dile getiren Alibaba, senelerce bir ağacı işaret alarak kardeşinin mezarını ziyarete geldiklerini ifade etti.

"Tekke Bahçesi karış karış kazılması gerekiyor"

Alibaba, "Burada bir yığın insan yatıyor. Babam, dayım ve niceleri daha bulunmadı." diyerek Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi'nin karış karış kazılması gerektiğini belirtti.

Lefkoşa'da 1964'te tedavi gördüğü sırada ölen Hamit Hilmi, babası tarafından Tekke Bahçesi'ne defnedilmiş, daha sonra mezarı kaybolmuştu.

Hilmi'nin naaşı Kayıp Şahıslar Komitesi'nin 2016 yılında Tekke Bahçesi'nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle belirlenmişti.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Alibaba, Kıbrıs, Güncel
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