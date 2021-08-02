KKTC'de "Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi" açıldı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın önemli kültürel sembollerinden sandık motiflerini, tasarladığı yazmalarla bugüne taşıyan Veliye Martı'nın hazırladığı "Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi" ile Serdar Aslan'ın "Likya Pentekonterleri ve Apollanları" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda yapılan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün, 450 yıldır bu topraklarda var olduğunu, KKTC devletinde güvenlik ve huzur içinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

YDÜ'nün bilim yuvası olarak, dünyalı olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğinin altını çizen Tatar, YDÜ'nün engin dünya görüşleriyle, binlerce yıllık Kıbrıs tarihinin, daha özelde Kıbrıs Türkü'nün varoluş tarihinin, toplumsal belleğe kazandırılmasında üstlendiği misyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı anlamı taşıdığının altını çizdi.

Tatar, her iki serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.