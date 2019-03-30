KKTC'de Kış Saati Uygulaması Sona Eriyor
13 dakika önce
KKTC'de kış saati uygulaması bu gece sona eriyor.
KKTC
'de kış saati uygulaması bu gece sona eriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC) gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına bu gece yarısından sonra geçiyor. KKTC'de yaz saati uygulaması, bu gece 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlıyor. Yaz saati uygulaması 27 Ekim'e kadar sürecek.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:46 Kaynak: İHA
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