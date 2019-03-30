Son Dakika Haberleri: KKTC'de Kış Saati Uygulaması Sona Eriyor

KKTC'de Kış Saati Uygulaması Sona Eriyor

13 dakika önce

KKTC'de kış saati uygulaması bu gece sona eriyor.

KKTC'de Kış Saati Uygulaması Sona Eriyor, System.String[]
KKTC'de kış saati uygulaması bu gece sona eriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasına bu gece yarısından sonra geçiyor. KKTC'de yaz saati uygulaması, bu gece 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlıyor. Yaz saati uygulaması 27 Ekim'e kadar sürecek.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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