-KKTC'de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 1 Yıla Kadar Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel -KKTC'de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 1 Yıla Kadar Hapis ve Para Cezası - Son Dakika

-KKTC'de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 1 Yıla Kadar Hapis ve Para Cezası

6 saat önce

- KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1 yıla kadar hapis ve para cezası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, halkın yasağa uymaması nedeniyle yeni tedbirler alındı.

- KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1 yıla kadar hapis ve para cezası

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının ardından, halkın yasağa uymaması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu tedbirlere göre yasağa uymayanlara 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. KKTC'de dün gece ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında 1 yıla kadar hapis ve para cezası verilmesine karar verildi. Polis, sokaklarda uyarılar yaparak halkı sokağa çıkmama konusunda uyarıyor. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, tüm uyarılara ve önlemlere rağmen sokağa çıkanlar olduğu ifade edilirken, halk evde kalmaları konusunda uyarıldı. Çavuşoğlu, halkı korona virüs salgınından koruyabilmek için sert tedbirler almak zorunda olduklarını ifade ederken, okulların kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle 14 gün daha tatil edilmesine karar verildiğini duyurdu.

KKTC polisi, tüm uyarılara rağmen kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında işlem yapmaya başlarken, çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirildi.

KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlara 1 yıla kadar hapis ve para cezası verileceği duyurulurken, çalışanların izin belgelerini sürekli yanında taşımalarının zorunlu olduğu belirtildi. Bakanlık, market, eczane, akaryakıt istasyonu, kasap, fırın gibi mecburi ihtiyaç kapsamında olan işletmelerin 2 metre kuralına uymalarını ifade ederken, bu kurala göre iş yerlerinin düzenlemesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık, iş yerlerinin hijyen kurallarına özen göstermesini ifade etti. Bakanlık, zorunlu olarak hasta ve yaşlı bakıcılığı yapanlar ile su, elektrik arızalarının onarımı için çalışacak olanlara kontrolü yapan polis memurları tarafından 'temel yaşamsal ihtiyaç' olduğu kanaati getirilmesi durumunda izin verileceğini açıkladı.

-KKTC'de Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara 1 Yıla Kadar Hapis ve Para Cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:08 Kaynak: İHA

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