KKTC'de koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı - Son Dakika
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KKTC'de koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı

30.04.2022 00:31
KKTC'de koalisyon ortaklarından DP ve YDP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde yer alan YDP ile DP, hükümete güvenoyu vermeme kararı aldı.

YDP ve DP, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulan UBP-DP-YDP hükümeti için yarın Cumhuriyet Meclisi'nde yapılacak güven oylamasına katılmayacak.

YDP Parti Meclisi, oy birliğiyle alınan "güven oylamasına katılmama" kararının ardından geniş tabanlı bir hükümet oluşturulması çağrısında bulundu.

Parti Meclisi toplantısının ardından Genel Başkan Erhan Arıklı ve Milletvekili Talip Atalay, açıklama yaptı.

Alınan kararı okuyan Talip Atalay, "YDP'nin amacı kronikleşmiş sorunlara çözüm bulmaktır. Saner döneminde olduğu gibi Sucuoğlu döneminde de bu yönde bir adım atılamamıştır. Kabine savaşları nedeniyle icraat yapılamamıştır. UBP'deki bu durumun devam edeceği anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

YDP'nin, Demokrat Parti (DP) ile bir araya gelerek 100 günlük eylem planı hazırlandığını hatırlatan Atalay, varılan mutabakat gereği, bu metnin 3 parti tarafından imzalanarak güvenoyu öncesinde kamuoyuna açıklanması gerektiğini ancak UBP milletvekillerinin bunu "iki küçük partinin dayatması" olarak lanse ettiğini ve Başbakan Sucuoğlu'nu eleştirdiklerini belirtti.

Atalay, Sucuoğlu'nun da bu eleştiriler sonucu tereddüde düşürüldüğünü kaydederek, "UBP, bu ülkede radikal önlem ve reformlar yapmaya hazır değildir. Böyle bir ortamda hükümetin içinde olmak YDP için kabul edilebilir değildi." açıklamasında bulundu.

YDP Parti Meclisinden, Başbakan Sucuoğlu'nun görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etmesi ve geniş tabanlı bir hükümet oluşturulmasına katkı koyması çağrısı da yapıldı.

Demokrat Parti'den Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme kararı

DP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Faiz Sucuoğlu başkanlığındaki hükümete güvenoyu vermeme kararı aldığını açıkladı.

Demokrat Parti MYK toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, "İlk 100 gün içerisinde yapılması planlanan yasa ve tedbirleri içeren icraat metninin güvenoyundan önce imzalanamayacak olması nedeniyle Faiz Sucuoğlu hükümetinin sürdürülebilir bir yapıda olmayacağı düşünülmektedir." denildi.

Açıklamada, DP MYK'sinin bu akşam yaptığı toplantıda ülkenin ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçtiği ve bu süreçte hükümette planlanan yasa ve tedbirlerin en kısa sürede icraata geçmesi konusunun ele alındığı bildirildi.

DP ve YDP ile birlikte hazırlanan "100 günlük icraat metninin" güvenoyundan önce imzalanmak üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu'na iletildiği belirtilen açıklamada, "İlk 100 gün içerisinde yapılması planlanan yasa ve tedbirleri içeren icraat metninin güvenoyundan önce imzalanamayacak olması nedeni ile Faiz Sucuoğlu hükümetinin sürdürülebilir bir yapıda da olmayacağı düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "DP MYK'si oluşan bu durum üzerine 3. Faiz Sucuoğlu hükümetine güvenoyu vermeme konusunda bir karar üretmiştir. DP, bundan sonraki süreçte de ülkemizin problemlerinin çözümü ve halkımızın refahı için özveriyle çalışmaya devam edecektir." denildi.

UBP-DP-YDP hükümeti 25 Nisan'da kuruldu

KKTC'de UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu başkanlığında 25 Nisan'da kurulmuştu.

Sucuoğlu'nun kabine listesini sunduğu KKTC'nin 39. hükümeti, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından onaylanmıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP 2 sandalye elde etti.

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Demokrat Parti, Koalisyon, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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