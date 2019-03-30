Son Dakika Haberleri: KKTC'de Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti: 2 Ölü

KKTC'de Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti: 2 Ölü

45 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen kazada Çoşkun Özkıyıkçı (42) ile Tuba Kılıç (34) hayatını kaybetti.

KKTC'de Kontrolden Çıkan Araç Karşı Şeride Geçti: 2 Ölü, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen kazada Çoşkun Özkıyıkçı (42) ile Tuba Kılıç (34) hayatını kaybetti. Kaza önceki gece 00.30 sırlarında Gazimağusa Pirhan kavşağında meydana geldi.

KKTC polisinin açıklamasına göre Lefkoşa istikametine hareket eden Coşkun Özkıyıkçı yönetimindeki MM 997 plakalı araç 'dikkatsizlik' sonucunda refüjleri aşarak karşı şeride girdi. MM 997 plakalı araç, karşı yönden gelen Mehmet Yaba'nın (33) yönetimindeki KS 576 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında MM 997 plakalı araç sürücüsü Coşkun Özkıyıkçı ile araçta yolcu olarak bulunan Tuba Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti.  

KS 576 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yaba ile araçta yolcu olarak bulunan İpek Özyaşamış ise yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarılılardan Özyaşamış'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren Tuba Kılıç'ın Lefkoşalı olduğu ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Tuba Kılıç bugün Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun Özkıyıkçı'nın cenazasi de memleketi  Gaziantep'e gönderildi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

Dünya
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