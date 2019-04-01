Son Dakika Haberleri: KKTC'de Korkutan Ev Yangını

KKTC'de Korkutan Ev Yangını

7 dakika önce

- KKTC'de korkutan ev yangınıLEFKOŞA - KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde sobadan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

- KKTC'de korkutan ev yangını

LEFKOŞA - KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde sobadan çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde 86 yaşındaki Remziye Sözmener'in evinde öğleden sonra yangın çıktı. Yangının, Remziye Sözmener'in ısınmak isterken yaktığı gaz sobasından çıktığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
KKTC Polis Basın Subaylığı yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lefkoşa'da sakin Remziye Sözmener (K-86), Kemal Aksay Caddesi üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde gaz sobasını yakmaya çalıştığı sırada sobanın ani alevlenmesi neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu bahse konu ev içerisindeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi" denildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kıbrıs, Güncel
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