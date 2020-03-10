- KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel - KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti - Son Dakika

- KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti

6 saat önce

- KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Korona virüsü vakasının ortaya çıkması üzerine halk stok yapmak için marketlere hücum etti.

- KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Korona virüsü vakasının ortaya çıkması üzerine halk stok yapmak için marketlere hücum etti.

KKTC'de bugün ilk kez bir Korona virüsü vakasının ortaya çıkması üzerine panikleyen halk marketlere ve eczanelere hücum etti. KKTC'deki bir çok markete akın eden halk, gıda malzemesi ve temizlik ürünlerini stok yaptı. Marketlerdeki kasalarda kuyruk oluştuğu görülürken, eczanelerde de benzer görüntüler oluştu.

Bir markette alışveriş yapan KKTC vatandaşı, "Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz, yarın evden çıkmazsak ne yapacağız? Ekmek, yumurta ve sebze aldık" dedi. Bir başka vatandaş ise okullarda derslerin iptal edildiğini söyleyerek, "Her yerde kaos var. Kutusunu 15 liraya aldığımız maskeleri şimdi 150 liraya satın aldık" diye konuştu.

- KKTC'de korona nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:39 Kaynak: İHA
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