KKTC'de korona virüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı - Son Dakika

KKTC'de korona virüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar alınan yasakları 1 kasım tarihine kadar uzatma kararı aldı.

KKTC'de korona virüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar alınan yasakları 1 kasım tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan yeni kararlar ile ilgili ek tedbirleri duyurdu. Buna göre 01 Ekim 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar verildi.

KKTC'de Eğitim ve Öğretim ile ilgili olarak, 01 Ekim 2020 tarihinden itibaren okul öncesi okullarının tam zamanlı olarak ders yılına başlaması, ilkokul 1 ve 2. sınıfların dönüşümlü olarak 05 Ekim 2020 tarihinden itibaren eğitime başlamasına karar verildi. 3-4 ve 5. sınıfların dönüşümlü olarak eğitime başlamasına karar verilirken 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren özel eğitim kurumları (dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların) yine sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin uygulanması şartı ile açılması yönünde karar alındı.

KKTC'de üniversitelerde ise yüz yüze eğitim uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına (sosyal mesafe, hijyen ve diğer koruyucu önlemlerin) uymak şartı ile eğitim başlayacak.

KKTC'ye B ve C grubu ülkelerden gelecek üniversite öğrencileri uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC'ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile, C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklar.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs vak'a sayılarının azalmasının devam etmesi halinde, 01 Ekim 2020 tarihine kadar kapatılan tüm iş yeri ve eğlence mekanlarında çalışan kişilerin PCR testlerinin yapılması kaydıyla 17 Ekim 2020 tarihi itibarı ile açılmasına karar verirken açılan tüm mekanların önceden yayınlanan kurallara uymakla yükümlü olup ilçe emniyet kurullarının aktif olarak denetlemesine, kurallara uymayan mekanların Ceza Yasa'sı kapsamında haklarında cezai işlem başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de korona virüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı

Koronavirüs, Kıbrıs, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de korona virüs kısıtlamaları 1 Kasım'a kadar uzatıldı - Son Dakika

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