KKTC'de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek - Son Dakika

KKTC'de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek

04.12.2020 15:22
KKTC'de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de alınan korona virüs tedbirlerine uymayan turistlerin sınır dışı edileceği açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de alınan korona virüs tedbirlerine uymayan turistlerin sınır dışı edileceği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC)'de, Sağlık Bakanı Ali Pilli korona virüse yönelik alınan yeni kararı duyurdu. Konuya ilişkin önceki açıklamada, ülkeye 3 günlüğüne gelenlerin karantina kuralından muaf tutulacağı aktarılmıştı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı son yaptığı açıklamada, 3 gün kuralına uymayanların ve vaktinde ülkeden çıkmayanların polis tarafından gözaltına alınacağı ve ülkeye bir daha alınmamak üzere 'sınır dışı' edileceğini bildirdi.

(İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de korona virüs kurallarına uymayanlar sınır dışı edilecek - Son Dakika


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