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KKTC'de korona virüs salgınında yeni rekor - Son Dakika

KKTC'de korona virüs salgınında yeni rekor

04.01.2022 22:17
KKTC'de korona virüs salgınında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 700 korona virüs vaka tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 700 korona virüs vaka tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

KKTC'de korona virüs salgınında son 24 saatte toplam 28 bin 862 test yapılırken, 676'sı yerel, 700 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vak sayısı oldu. Vakaların 243'ü Lefkoşa'da, 189'u Girne'de, 206'sı Gazimağusa'da, 17'si Güzelyurt'ta, 14'ü İskele'de, 7'si Lefke'de kaydedildi. Toplam vaka sayısı ise 36 bin 571'e yükseldi. En son günlük vaka rekoru 666 ile 31 Aralık'ta kayıtlara geçmişti.

1 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 208 kişi taburcu edilirken, 1 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 142'ye ulaştı. KKTC'de 11 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Koronavirüs, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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