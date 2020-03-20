KKTC'de korona virüs tedavisi gören hastalar taburcu oldu - Son Dakika

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 'nde korona virüs testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını duyurdu. Bakan Pilli, hastanede tedavi gören 3 korana virüs vakasında doktorların başarı sağladığını, 3 hastanın son yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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