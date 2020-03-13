KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi - Son Dakika

KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

6 saat önce

KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.

KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi, System.String[]

KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişiye daha yapılan testler pozitif çıktı. 3 yeni korona virüs hastası ile birlikte toplam vak'a sayısı 5'e yükseldi. KTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vak'a daha belirlenmiştir. Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Böylece korona virüsü vak'a sayısı 5'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]