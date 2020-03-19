KKTC'de korona virüs vaka sayısı 33'e çıktı - Son Dakika

KKTC'de korona virüs vaka sayısı 33'e çıktı
6 saat önce
KKTC'de korona virüs vaka sayısının 20'den 33'e yükseldiği bildirildi.
KKTC'de korona virüs vaka sayısının 20'den 33'e yükseldiği bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 13 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 33'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Pilli, yeni vakaların 12'sinin gözetim altında tutulan Alman vatandaşı olduğunu, 1'inin ise korona virüs taşıyan KKTC vatandaşının eşi olduğunu açıkladı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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