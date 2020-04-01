KKTC'de korona virüs vaka sayısı 77'ye yükseldi - Son Dakika

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KKTC'de korona virüs vaka sayısı 77'ye yükseldi
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 77'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 77'ye yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 488 kişiye korona virüs testi yapıldığını ifade ederken, 7 kişide korona virüs tespit edildiğini duyurdu.
KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısı 77'ye ulaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 06:50 Kaynak: İHA
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