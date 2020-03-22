KKTC'de korona virüs vakası 38'e yükseldi - Son Dakika

KKTC'de korona virüs vakası 38'e yükseldi
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC'de korona virüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2'sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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