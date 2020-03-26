KKTC'de korona virüs vakası 56'ya yükseldi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan testler sonucunda 9 kişinin pozitif çıktığını duyururken, toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı. - LEFKOŞA