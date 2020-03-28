KKTC'de korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

KKTC'de korona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altındaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve tansiyon hastası 67 yaşındaki Alman bir turist hayatını kaybetti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs tedavisi gören Alman bir turist hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemizde korona virüs tedavisi sürmekte olan ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve tansiyon hastalığı bulunan 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch (E) yaşamını yitirmiştir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA