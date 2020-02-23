KKTC'de korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hasta temiz çıktı - Son Dakika
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KKTC'de korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hasta temiz çıktı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı.

KKTC'de korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hasta temiz çıktı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), dün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ve doktorların zatürre teşhisi koyduğu hastanın, bir hafta önce Dubai turundan döndüğü için korona virüsü taşıyabileceğinden şüphelenilerek karantinaya alınmıştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamayla hastanın, Türkiye'ye gönderilen testinin negatif çıktığını açıklarken, KKTC'de korona virüsü vakası bulunmadığını vurguladı. Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadın hastayla ilgili pnömoni (zatürre) tedavisine devam edildiğini bildirirken, 15 gün önce söz konusu hastayla birlikte Dubai turuna katılan ve 1 hafta önce KKTC'ye dönen diğer kişilerde de korona virüsü şüphesi bulunmadığını kaydetti.


Dün yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat eden hasta, şüphe üzerine Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurmuş ve tedbir olarak karantinaya alınmıştı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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