KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika
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KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.

KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 20 kişiye korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.

(İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:30 Kaynak: İHA

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