KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

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KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi
6 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 20 kişiye korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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