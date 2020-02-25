KKTC'de korona virüsün tespiti artık daha hızlı yapılacak - Son Dakika
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KKTC'de korona virüsün tespiti artık daha hızlı yapılacak

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genetik laboratuvarına korona virüsün tespiti için gerekli kitin alındığını belirtilerek testlerin artık KKTC'de yapılacağı bildirildi.

KKTC'de korona virüsün tespiti artık daha hızlı yapılacak, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, genetik laboratuvarına korona virüsün tespiti için gerekli kitin alındığını belirtilerek testlerin artık KKTC'de yapılacağı bildirildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüse yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından salgın konusunda yürütülen faaliyetlerle ve alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, genetik laboratuvarına korona virüsünün tespiti için gerekli kitin alındığı belirtilerek testlerin artık KKTC'de yapılacağı bildirildi. Böylelikle virüsün tespiti için gerekli kitin elde edilmesiyle testler artık Türkiye'ye gönderilmeyecek.


Virüse yönelik tedbirler arttırıldı


Açıklamada, salgının seyrine göre gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini vurgulanırken yarından itibaren uçaklarda salgından korunmanın yollarıyla ilgili anons yapılacağı, sınır kapılarındaki önlemlerin artırılmasının gündemde olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin de katımıyla sağlık alanındaki paydaşlarla yapılan toplantılara işaret edilerek Ercan Havalimanı'na, Girne ve Gazimağusa limanlarına termal kamera konulduğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesini de içeren Karantina Bölümü oluşturulduğu, korona virüsüne yönelik olası vakaların bildirimi için 2 GSM telefon hattının aktif hale getirildiği kaydedildi. Olası vakaların nasıl saptanıp hangi yolun izleneceğini belirten ve uzmanlar tarafından hazırlanan yönergelerin bakanlığın ilgili dairelerine ve Tabipler Birliği'ne iletildiği ifade edildi. Tüm sağlık çalışanları için "Vaka Yönetim Rehberi" yeniden güncellenirken halkın, korona virüsü salgınıyla ilgili kamu spotları aracılığıyla bilgilendirilmesine devam edildiği kaydedildi.


Bakanlığın gündeminde ayrıca, üniversite temsilcileriyle yabancı öğrencilerin durumunun değerlendirme toplantısı olduğu da aktarıldı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Genetik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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