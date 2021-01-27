- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi - Son Dakika

- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi

27.01.2021 14:17

- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda yasaklar yürürlüğe girdi.

- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı kararlar doğrultusunda yasaklar yürürlüğe girdi.

KKTC'de artan korona virüs vakaları nedeni ile başkent Lefkoşa'da 27 Ocak- 3 Şubat, Girne ilçesinde ise 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında karantina uygulanmaya başlandı. KKTC'de yasaklar 00.01 itibari ile yürürlüğe girdi. KKTC polisi, sabah saatlerinde Lefkoşa ve Girne girişlerine barikat kurarak kontrollü geçişlere izin verdi. Polis, Lefkoşa ve Girne ilçe sınırlarında izin belgesi kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığından izin alınabilecek

Sokağa çıkma yasağı süresince acil durumlarda sokağa çıkma izni başvuruları İçişleri Bakanlığı'dan alınacak.

Cenaze törenleri sadece birinci derece yakınlar ile yapılırken, Girne ve Lefkoşa'da da eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması kapsamında hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri yasaklar dışında bırakıldı. İş yeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetler de yasaklandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 10 Şubat'a kadar kapatılan turizm merkezi Girne ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, "Sağlık Üst kurulunun aldığı karar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girdi. Mart-Nisan aylarında yaşanan kapanmalar tekrardan gündeme geldi. Girne bölgesindeki hızlı seyir hükümeti ve sağlıksız üst kurulu bu kararı almaya zorladı. Doğru da oldu. Alınan tedbirleri ilçe komitesinde görüştük. Kaymakamımız, polis müdürümüz ile görüştük. Orada kararları tek tek gözden geçirdik, yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk ve bugünden itibaren bugün dahil yani Girne bölgesinde denetimlere başlıyoruz. Vatandaşlardan isteğim alınan kararlara uymamız. Şimdiden 10 Şubat tarihine kadar dikkatli olmasını diliyorum" diye konuştu.

- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi
- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi
- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi
- KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Lefkoşa, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - KKTC'de korona yasakları yürürlüğe girdi - Son Dakika


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