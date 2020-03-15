KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
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KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.

KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Kovid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti.

Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.

KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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