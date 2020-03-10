KKTC'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

KKTC'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) çıkan Alman turistin kaldığı otel, karantinaya alındı. Koronavirüs nedeniyle toplanan Bakanlar Kurulu'nda tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edilmesi kararı alındı.

Koronavirüs olduğu tespit edilen Alman turisttin kaldığı Gazimağusa'daki otel karantinaya alındı. Otele giriş ve çıkışlar yasaklandı, polis bölgede önlemler aldı.

Bu olayın ardından Bakan Kurulu acilen toplandı. Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu Bakan Kurulu'nda okulların 15 Mart'a kadar tatil edilmesine karar verildi.

AKINCI'DAN, HALKA 'PANİK YAPMAYIN' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da yaptığı açıklamada, halka 'panik yapmayın' çağrısında bulundu. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nedeniyle yapacakları kapalı toplantıları da iptal ettiklerini söyledi. Akıncı, Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle hareket edeceğinden kuşkum yoktur dedi.

RUM TARAFINDA ALARM

Kıbrıs Rum tarafında da koronaviris nedeniyle Lefkoşa'daki Devlet Hastanesi'nde önlem alındı. Hastanede çalışan 150 görevlinin testten geçirileceği belirtildi.