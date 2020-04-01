Son Dakika › Dünya › KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.
KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da olduğu belirtildi. KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turist koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:02 Kaynak: DHA
Son Dakika ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı