KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günden güne yayılıyor. KKTC'de koronavirüs salgınına ilişkin ölü sayısı 4'e yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bir kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Pilli, hayatını kaybeden kişinin Alsancak'ta yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti. Kaya'nın, aslen Giresunlu olduğu öğrenildi. KKTC'de daha önce de 2 Alman, bir KKTC vatandaşı hayatını kaybetmişti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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