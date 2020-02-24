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KKTC'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle bir hastanın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrasında önlemler artırıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle bir hastanın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılması sonrasında önlemler artırıldı. KKTC Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimler koronavirüs ile ilgili alarma geçti. KKTC'ye giriş yapılan tüm sınır kapılarında virüsle ilgili önlemler alındı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde karantina odaları kuruldu. Hastalıkla ilgili tahlillerin ülkede yapılabileceği bir birim oluşturuldu.

Çalışmalarla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüsün ortaya çıktığı tarihten itibaren alarmda olduklarını söyledi. Ülkede koronavirüsün bulunmadığını açıklayan Pilli,  "Bizler Aralık ayından itibaren tüm önlemleri aldık. Türkiye ile de sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'den, Kıbrıs'a ekipler de geldi" dedi.

22 KİŞİLİK KARANTİNA ODASI

Halkın Partisi Milletvekili Dr. Jale Refik Rogers da, ülkede koronavirüsü vakasının olmadığını, bunun için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.  Devlet Hastanesi'nde 22 kişilik bir karantina odası oluşturulduğunu anlatan Rogers,  "Virüsle ilgili bütün hazırlığımızı yaptık" dedi.

Güney Kıbrıs'taki ve Kuzey'deki durumu da istişare etmek amacıyla iki toplumlu sağlık komitesinin toplantılar yaptığını kaydeden Rogers şöyle devam etti;

SINIR KAPILARINDA ÖNLEM

"İki tarafla ilgili çalışmaları yaptık. Güney Kıbrıs'a tüm ülkelerden, Çin'den aktarmalı uçuşlar var. Kuzey Kıbrıs'a ise uçuşlar Türkiye üzerinden oluyor. Türkiye de zaten önlemlerini almış durumda. Bu açıdan ülkemizin çok büyük risk altında olduğunu düşünmüyorum. Yolcular belli taramalardan sonra ülkemize geliyor. Büyük risk altında olduğumuzu düşünmüyorum. Ama hazırlıklı olmamız ve tedbir almamız önemlidir."

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da, "Koronavirüsüne dönük eylem planı hazırladık. Korkulacak bir durum yok. Her şey kontrol altındadır. Herkese özel odalar hazırlandı. Yoğun bakım bölümünde de hazırlıklar var" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
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