KKTC'de koronavirüs paniği: Testi pozitif çıkan kişi ülkeye giriş yaptı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den gelen bir yolcunun test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine rağmen ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Meclis'te konuşan Pilli, bir yolcunun Girne Limanı'ndan ülkeye girerken ateşinin olduğunun belirlendiğini söyledi.

'NASIL GELDİ BİLMİYORUZ'

"Hastayı aldık hastaneye götürdük" diyen Pilli, "Gemiye nasıl girdi bilmiyoruz. Temaslılarının da testleri yapılacak. Bu yolcunun çocuğuna yapılan test negatif çıktı. Hasta ile temas edenler de karantinaya girecek" dedi. Öte yandan KKTC'de 72 gündür salgın vakasına rastlanmadı.