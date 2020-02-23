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KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
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