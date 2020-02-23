KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı - Son Dakika Dünya

KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.

KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler nefatif çıktı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye'den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.


Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor
KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 01:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de, koronavirüs şüphelisinin tahlil sonucu negatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]