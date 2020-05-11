KKTC'de koronavirüs tedavisi gören son hasta da taburcu oldu - Son Dakika
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KKTC'de koronavirüs tedavisi gören son hasta da taburcu oldu

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) tedavisi gören son hasta bu akşam taburcu edildi.

KKTC'de koronavirüs tedavisi gören son hasta da taburcu oldu, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) tedavisi gören son hasta bu akşam taburcu edildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden alkışlar eşliğinde taburcu edilen son hastayı Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli uğurladı. KKTC'de son yapılan testler sonucunda da hiç bir vakaya rastlanmamasıyla, normalleşme sürecine geçildi.

Tüm dünyayı etkileyen ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında KKTC, başarılı bir sürecin ardından virüsten kurtuldu. Yapılan son testlerde pozitif vakaya rastlanılmayan KKTC'de tedavi gören hasta ise bu akşam sağlığına kavuşarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Hastanın taburcu edilirken düzenlenen mini kutlamaya Başbakan Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı. Son hasta alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanlığı'nın ve herkesimin özverili çalışmasıyla virüs tehditinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Alınan önlemler ve uygulamalarla başarılı bir süreç geçirdiklerini kaydeden Tatar, "Hepimiz iyi çalıştık. Bu bir başarıdır. Normalleşme sürecini en iyi şekilde yapacağız" dedi.

'BELADAN KURTULDUK'

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi. Pilli, "Kovid-19 belası başladığı andan itibaren gerekli önlemlerimizi almıştık. Çok güzel başarılı çalışma ile son hastamızı taburcu ettik. KKTC'yi tanımasalar da biz varlığımızı göstermiş olduk. Dünya sıralamasında önemli sıradayız" diye konuştu.


Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 07:37 Kaynak: DHA


Son Dakika

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