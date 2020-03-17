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KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 20'ye yükseldi
33 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
KKTC'deki 20 Alman turist, Gazimağusa'da karantina altına alındı. Turistler daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde turistlerden 13'ünde sonuç, pozitif çıktı.Böylece, KKTC'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye yükseldi. 20 vakanın 18'inin Alman turist, 2'sinin de Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi.
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