KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika Dünya

KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.

KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4'ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere'den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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