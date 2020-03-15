KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6'ya çıktı

17 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6'ya çıktı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3'üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.


fahrettin koca, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:24 Kaynak: DHA
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