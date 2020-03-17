Son Dakika › Dünya › KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika Dünya
KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 3 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının Alman bir turist olduğunu söyledi.
Son Dakika Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak