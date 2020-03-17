KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 3 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının Alman bir turist olduğunu söyledi.