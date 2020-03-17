KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı - Son Dakika Dünya

KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.

KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 3 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının Alman bir turist olduğunu söyledi.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:04 Kaynak: DHA
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