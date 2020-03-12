KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika Dünya

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı

26 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.

Daha önce Alman erkek turistte çıkan koronavirüsün, eşinde de tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.


Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: DHA
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