Son Dakika › Dünya › KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika Dünya
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı
26 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: DHA
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.
Daha önce Alman erkek turistte çıkan koronavirüsün, eşinde de tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı