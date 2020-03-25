KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni - Son Dakika
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KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni

6 saat önce

KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treniSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağında halka moral vermek için 'moral treni' uygulamasını başlattı.

KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağında halka moral vermek için 'moral treni' uygulamasını başlattı. Uygulama, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri tarafından görüntülendi.

KKTC'de önceki gün alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında Lefkoşa Türk Belediyesi, ilçenin bütün sokaklarını gezen 'moral treni' ile vatandaşlara moral vermeye başladı. Mahallelerde ilerleyen tren, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ilgisini çekti.

GÖBEK ATIP EL SALLIYORLAR

Treni kullanan Mehmet Satur, mahallelerde durup, vatandaşlarla birlikte müzik eşliğinde bir süre oynuyor, tekrar yoluna devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın talimatıyla, sokak sokak, mahalle mahalle gezdiğini söyleyen Satur, Böyle bir dönemde halka moral veriyoruz. İnsanlar göbek atıyor, el sallıyor. İnsanlar bu yaşananlardan kurtulmak istiyor dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Vatandaşlar da belediyenin uygulaması ile büyük moral bulduklarını söylerken; yurt dışına gittiği için evinde gözlem altında olan Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, trenin insanlara moral vermek amacıyla sokağa çıktığını söyledi. DHA'ya konuşan Harmancı, Halkımız evlerine kapanmış durumda. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız moral vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı güldürmeye gayret ediyoruz dedi.

KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni

Kıbrıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:09 Kaynak: DHA

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