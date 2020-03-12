KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika Dünya

KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, güney ile kuzey arasında geçişleri sağlayan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının 22 Mart'a kadar kapatılması kararı alındığını ifade etti.

KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, güney ile kuzey arasında geçişleri sağlayan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının 22 Mart'a kadar kapatılması kararı alındığını ifade etti.

KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil olarak toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlık etti. Toplantının ardından koronavirüs ile ilgili çeşitli önlemler aldıklarını söyleyen Özersay, "İtalya, İran, Irak, Çin ve Güney Kore'ye ek olarak, Fransa İspanya, Almanya, Yunanistan, ABD, Hollanda, Danimarka, İsveç, Singapur, Katar, Bahreyn ve Avustralya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişi yasaklandı" dedi.Özersay, tüm okullarda 22 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini; sinema, tiyatro gibi insanların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin de 22 Mart'a kadar iptal edildiğini belirtti. Bakan Özersay, "Panik yapmayalım ama herkes tedbirli olsun. Hayat devam ediyor. Sakin ve makul çizgide yürümeye devam edeceğiz. Bireyler de kendi tedbirlerini almalıdır" ifadelerini kullandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Mart, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]