KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Alman turist Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:25 Kaynak: DHA
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