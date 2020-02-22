KKTC'de koronavirüsü şüphesi - Son Dakika
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KKTC'de koronavirüsü şüphesi

16 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KKTC'de koronavirüsü şüphesi, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, önlem amaçlı 74 yaşındaki G.E'nin hastanede gözlem altına alındığını belirtti. Bakanlık yetkilileri, hasta ile ilgili testlerin Türkiye'ye gönderileceğini sonrasında bir açıklama yapılacağını kaydetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa'ya sevk edildiğini açıkladı.

G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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