KKTC'de, koronovirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de, koronovirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor - Son Dakika Dünya

KKTC'de, koronovirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor

7 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'de, koronovirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E'den alınan örnekler kesin teşhis için Türkiye'ye gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanın şu anki durumun iyi olduğunu söyledi. Hastadan alınan örneklerin hemen Ankara'ya gönderildiğini kaydeden Özyılkan, Ankara'dan gelecek sonuca göre hareket edileceğini söyledi. Özyılkan, tahlil sonuçlarının 24 saat içerisinde gelebileceğini ifade etti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasında müşahede altında olduğu öğrenildi. G.E'nin tatil için gittiği Dubai'de Çinli gruplarla turlara katıldığı belirlenmişti.


Devlet Hastanesi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:25 Kaynak: DHA
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KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor
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