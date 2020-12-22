KKTC'de Kovid-19'a karşı ilave tedbirler alındı - Son Dakika

KKTC'de Kovid-19'a karşı ilave tedbirler alındı

22.12.2020 18:57
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilave tedbirler alındı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı yönündeki haberler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, son 14 gün içinde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmuş kişilerin ülkeye girişleri yasaklandı.

Bu ülkelerden sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilecek ve giriş yapanlar 14 gün karantinada kalacak.

Kıbrıs Rum kesiminde, her iki tarih dahil olmak üzere 25 Aralık 2020-3 Ocak 2021 arasında resmi tatil olması nedeniyle burada çalışan kişilerin belirtilen tarihlerde ülkeye karantinasız geçişleri durdurulurken, bu tarihlerde çalıştıkları kurumların resmi tatile girmeyeceği ve aktif çalışacakları hususunda resmi belge sunacak kişiler, KKTC'ye karantinasız giriş yapabilecek.

Sağlık sebebiyle ev karantinası talep eden hastaların başvuruları, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek.

Toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla Kovid-19 vakalarının tespit edildiği iş yerleri geçici süreliğine kapatılabilecek.

Maske ve mesafe zorunluluğu

Öte yandan, KKTC'de kapalı alanlarda ve 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık/yarı açık alanlarda maske takma ve açık/yarı açık alanlarda kişiler arası en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyle ilgili tedbir kararına uyma zorunluluğu getirildi.

Bu tedbir kuralına uymayanlar hakkında aylık asgari ücretin 1/10'u kadar idari para cezası uygulanacak.

Toplu yaşam alanlarından sorumlu yetkililer, işletmeler, iş yerleri ve eğlence yerleri sahipleri ile organizasyon veya etkinlik düzenleyenler maske ve sosyal mesafe zorunluluğu kararına uymak ve buna ilişkin gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve kurallara uyulmadığı takdirde bu mekanlar 24 saat kapatılacak, organizasyonlar ile etkinlikler derhal durdurulacak.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Kıbrıs, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19'a karşı ilave tedbirler alındı - Son Dakika


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