KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika Dünya

KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastanın, uygulanan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3'ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı. Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi. KKTC'de 20 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi.


fahrettin koca, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:00 Kaynak: DHA

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