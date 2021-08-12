Üye Girişi
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Adapass" sistemi devreye giriyor - Son Dakika

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Adapass" sistemi devreye giriyor

12.08.2021 23:40
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sistemi devreye girecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığının belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak "Adapass" sistemi devreye girecek.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararları uygulanacak.

Buna göre, "Adapass" isimli sistem devreye girecek. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod, Adapass sisteminden sorgulanacak.

Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin, Adapass uygulamasıyla mekanlara girişlerine onay verilecek.

İleri bir tarihte müşterilere Adapass sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin, 20 Ağustos'a kadar "adapass.gov.ct.tr/company/register" sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek.

Kafe, restoran, market, berber, kuaför, güzellik salonları, bar, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi alanları, oteller ve ibadethaneler, Adapass için kayıt yaptırması gereken başlıca yerler arasında bulunuyor.

Ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrıldı

KKTC'ye girişlerde ülkeler renk kodlarına göre kategoriye ayrılarak yeni kriterler belirlendi.

Buna göre, son 14 günde koyu kırmızı kategorideki ülkelerde bulunanların (KKTC vatandaşı hariç) ülkeye girişleri yasak olacak.

Kırmızı kategorideki ülkelerden gelenler, Kovid-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saatte yaptırdığı PCR sonucunun negatif çıkması ve 5-7 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelen aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler, son 72 saatteki negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş yapabilecek. Aşısızlardan negatif olduklarını gösterir PCR sonucu istenecek ve bu kişiler 5 gün karantinaya tabi tutulacak.

Türkiye, turuncu kategoride yer alıyor.

Yeşil kategorideki ülkelerden gelen, aşılı veya daha önce Kovid-19 geçirmiş kişilere herhangi bir kısıtlama olmayacak. Aşısızlardan ise sadece son 72 saatteki negatif PCR test sonucu talep edilecek.

Gri kategorideki ülkelerden gelenler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye girebilecek.

15 Ağustos 2021'den itibaren Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığınca bildirilecek öğrenci belgesini ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı-gri kategorideki ülkelerden gelecek öğrenciler, son 72 saat içerisinde ve adaya girişte yaptırdığı negatif PCR test sonuçları ve 14 gün merkezi karantina şartıyla ülkeye girişini gerçekleştirecek.

Söz konusu kriterlere göre, karantinaya girmesi gerekenler, KKTC'de ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye "Güvende Kal Uygulaması"nı indirmeleri koşuluyla el bilekliğiyle 5-14 günlük karantinada kalacak.

Charter seferlerle KKTC'ye gelecek olanlar, ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecek. Ancak bu kişiler kapalı otel turizm otellerine girmeyi talep etmeleri halinde, aşılı veya aşısız olduklarına bakılmaksızın, el bilekliğiyle bunu gerçekleştirebilecek.

Kapalı otel turizmine devam etmek isteyen oteller, konaklama veya restoran, kafe ve plaj gibi alanları kullandırma amacıyla dışarıdan müşteri (yerel veya turist) kabul edemeyecek.

Okullar yeni eğitim yılında açılıyor

Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul ve ortaokullar, 2021-2022 öğretim yılında Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılacak.

Restoran, pastane ve kafelerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilecek.

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapanlar aşısız olmaları halinde her 7 günde bir, aşılı olmaları durumunda her 14 günde bir, tedarik zincirinde görev alanlar ise her 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek.

Kararlar, 18 Ağustos 2021'den itibaren uygulamaya girecek.???????

COVIRAN Bereket, PCR Testi, Tiyatro, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'Adapass' sistemi devreye giriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ebru Şallı'nın 23:54 Ebru Şallı'nın "Sarı sevenler" notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafına beğeni yağdı Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti 23:28 Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu 22:48 Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ın rakibi oldu
Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti 22:12 Arda'nın St. Johnstone maçı performansı Galatasaray taraftarını çok öfkelendirdi! Paylaşımlar 15 bini geçti Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu 21:03 Ünlü oyuncu Arzum Onan, sarı bikinisiyle yıllara meydan okudu Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi 20:54 Son Dakika: Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı 19:56 Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli Bakan Soylu, selin yıktığı Bozkurt'ta konuştu: Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli'deki felaketin 5 misli         
00:04
Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Şimşek operasyonunda bir askerimiz şehit oldu         
23:40
İngiltere'deki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var! Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi İngiltere'deki silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var! Saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi         
23:04
Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı Evini ateş verdikten sonra kapıyı kilitleyip çıkan şahıs gözaltına alındı         
22:14
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor         
22:07
Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı Eser Yenenler hastanelik oldu! Üzücü haberi Berfu Yenenler sosyal medyadan paylaştı         
20:59
Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi Polis memurunun öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi toprağa verildi! Çocukları cenazede güçlükle ayakta durabildi         
19:57
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 00:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Adapass" sistemi devreye giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement