KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı - Son Dakika

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı

27.01.2021 13:45
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, başkent Lefkoşa'da 7, Girne'de ise 14 günlük karantina uygulaması bu gece itibarıyla başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, başkent Lefkoşa'da 7, Girne'de ise 14 günlük karantina uygulaması bu gece itibarıyla başladı.

Hükümetin kararı uyarınca, Lefkoşa'da 27 Ocak saat 00.01'den 3 Şubat saat 23.59'a, Girne'de ise 27 Ocak saat 00.01'den 10 Şubat saat 23.59'a kadar tam kapanmaya gidildi.

Her iki bölgede de temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren eczane, benzin istasyonu, banka, fırın, kasap ve market gibi işletmeler ve bunların tedarikçileri yasaktan muaf tutulacak.

Bu kapsamda Lefkoşa ve Girne girişinde ve içerisinde polisler denetimde bulunacak, izin belgeleri olanlar elzem işlerini halledebilecek.

İzin kağıdı bulunmadığı halde dışarıda olanlara cezai işlem uygulanacak.

AA muhabiri, KKTC vatandaşlarından kapanma kararına ilişkin görüşlerini aldı.

Esnaf Halit İpek, salgın dolayısıyla işlerde düşüş yaşandığını ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydetti.

İpek, "Artan vakalara karşı bir an önce önlem alınması gerekiyordu. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Biz de tedbir için elimizden geleni yapıyoruz ve devletimizin aldığı kararlara saygı duyuyoruz." dedi.

Paket servisçi Mustafa Karadeniz de kapanma kararına saygı duyduklarını ancak bir an önce normalleşmenin başlamasını umut ettiklerini söyledi.

Karadeniz, "Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz. İnşallah salgından sonra daha iyi olacak. Normalleşmeye bir an önce geçmeyi istiyoruz, hayat şartları daha zor olmaya başladı." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Petek Nuripek ise okulun çevrim içi devam ettiğini belirterek, sosyal mesafeye uygun olarak okullarını açılmasını istediğini ve okulu çok özlediğini vurguladı.

Emekli Mehmet Altınbaş da kapanma kararını doğru bulduğunu aktararak, "Parça parça kapanarak işi uzatmaktansa bir kere kapanarak bu işi kökten çözmenin doğru olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Altınbaş, "Devletimiz bunun diğer tarafını da düşünüyor, kapalı olacak bazı yerler var. Demek ki bilimsel olarak böyle kararlar alınması uygun görüldü. Vatandaşların da kurallara dikkat etmesi lazım. Disiplinli şekilde virüse karşı tedbirleri almazsak bu iş uzayıp gidecek." ifadelerini kullandı.

"Vakalar biraz daha azalacaktır"

Market sahibi Şevkettin Akay ise kapanma kararının normal olduğunu söyledi.

Akay, "Devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. Kapanma sayesinde biraz daha sakin ve iyi oldu. Vakalar biraz daha azalacaktır. Bu iyi bir tedbir oldu, geç bile kalındı. Herkes dikkat ederse virüs daha kolay biter." değerlendirmesinde bulundu.

Kasiyer Çiğdem İpek, insanların üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmediği sürece kapanmanın çare olmayacağını dile getirdi.

İpek, "Önce insanlar kendi üstlerine düşen görevi yapsın, mesafeye ve hijyene dikkat etsin. Sokakta maskesiz gezen insanlar bile var. Bütün çözüm bizlerde, bundan başka çözüm yok." ifadelerini kullandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildiği bildirilmişti.

KKTC'de 29 Ocak saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar ise tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Son dönemde yerel vakalarda artış yaşanan KKTC'de şimdiye kadar 2 bin 109 vaka görüldü, virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Lefkoşa, Kıbrıs, Market, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı - Son Dakika


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