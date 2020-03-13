KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı - Son Dakika

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki 3 kişinin ateşinin yükselmesi sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Yapılan tetkiklerin ardından bu kişilerden 2'sinde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, 9 gün önce İngiltere'den dönen 1 KKTC vatandaşının da dün akşam ateş gibi şikayetlerle bakanlığın "salgın ekibi hattı"na ulaşmasının ardından yapılan testlerin pozitif çıktığı aktarıldı.

Daha önce ülkeye Almanya'dan gelen turist kafilesi içerisindeki iki kişide koronavirüs tespit edilmişti.

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turist, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 yaşındaki çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle öğretmenin yargılanmasına devam edildi
18:02 Kastamonu'da çocukların ödünç oyuncak alabileceği oyuncak kütüphanesi kurulacak
18:02 AK Parti Uşak Milletvekili Güneş, Bahadır köyünü ziyaret etti
18:02 Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "kovid-19'a karşı tüm tedbirler alındı" açıklaması Açıklaması
18:02 Yahyalı'da 112 Acil Çağrı İstasyonu ve okuma salonu açıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]