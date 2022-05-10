KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor - Son Dakika
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KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor

10.05.2022 18:44
KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Nisan'dan bu yana Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrederken son 24 saatte 63 vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 94 bin 188'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Nisan'dan bu yana Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrederken son 24 saatte 63 vaka görüldü ve toplam vaka sayısı 94 bin 188'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6 bin 27 test yapılırken 63 pozitif vaka görüldü.

515 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda yalnızca bir hasta bulunuyor.

Ülke genelinde bugün 290 Kovid-19 aşısı yapıldı.

KKTC'de salgının başından bu yana 94 bin 188 vaka tespit edilirken 236 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de Kovid-19 vakaları 100'ün altında seyrediyor - Son Dakika
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